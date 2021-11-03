وجه النائب د.أحمد مطيع العازمي سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:



1 - صورة ضوئية من عقد توريد لقاح موديرنا.



2 - هل وافقت الجهات الرقابية على عقد توريد لقاح موديرنا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجي تزويدي بصورة ضوئية من موافقة إدارة الفتوى والتشريع والجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة.



3 - صورة ضوئية من جميع المخاطبات بين وزارة الصحة والشركة المنتجة للقاح موديرنا في شأن شراء وتوريد اللقاح؟



4 - كم السعر المطلوب والمعلن مسبقا من الشركة للجرعة الواحدة؟



5 - كم سعر الجرعة الواحدة المتفق عليها في عقد التوريد إلى الكويت؟ ومن حدد هذا السعر؟ وما أسس تحديد السعر؟ وهل يشمل السعر قيمة التخزين والشحن؟!



6 - ما الكمية التي اشتريت؟ وكم كلفتها المادية؟



7 - كم عدد الأشخاص الذين ستغطي هذه الكمية تطعيمهم بجرعتين للشخص الواحد؟



8 - هل تعاني الوزارة من نقص في عدد اللقاحات مقارنة بنسبة السكان غير المطعمين اضطرها لإبرام عقد توريد لقاح موديرنا؟ ان كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسبة المطعمين من سكان الكويت، وما كمية اللقاحات المتوافرة لدى وزارة الصحة غير لقاح موديرنا، وإذا كانت الإجابة بالنفي، لماذا أبرمت الوزارة عقد توريد لقاح موديرنا مع توافر كمية كافية من اللقاحات الأخرى؟



9 - ما الأسباب التي دفعت الوزارة لشراء لقاح موديرنا بالرغم من ارتفاع سعره مقارنة بأسعار اللقاحات الأخرى؟



10 - كم تبلغ قيمة الجرعة الواحدة من لقاحي فايزر وأسترازينكا - أكسفورد اللذين تم شراؤهما في وقت سابق؟



11 - هل يوجد التزام بين الشركة المصنعة للقاح موديرنا ووزارة الصحة يجبر الوزارة لشراء عدد معين الجرعات؟ وهل توجد عقوبة مالية على الوزارة في حال عدم التزامها بشراء عدد معين من جرعات لقاح موديرنا؟



12 - هل شكلت لجنة تحقيق لمعرفة أسباب شراء لقاح موديرنا بهذا السعر؟ وتحديد المسؤول عن شبهة هدر المال العام أو شبهة الفساد المالي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة ومحاضر اجتماعاتها والنتائج والقرارات المنبثقة عنها.