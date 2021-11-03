بناء على تكليف صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، عقد في قصر السيف عصر أمس اجتماع ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.



من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس الوطني في جمهورية بنما كريسبيانو آدمز، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.



كما بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس الوطني في كومنولث دومينيكا جوزيف إسحق، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.