تقدم النائب فايز الجمهور باقتراح برغبة بشأن صرف بدل الإيجار للمواطنين ممن ينطبق عليهم قانون «من باع بيته» لحين تسلم المسكن الملائم، جاء في مقدمته:



لما كانت القضية الإسكانية من أهم القضايا الحيوية التي تهم وتشغل عددا كبيرا من المواطنين والشارع الكويتي.



ومع الحاجة الماسة لعدد كبير من الأسر الكويتية ممن ينطبق عليهم قانون من باع بيته للحصول على سكن ملائم لهم ولأبنائهم وما زالوا على قوائم الانتظار للحصول على سكن، ومن منطلق العدل والمساواة بين جميع المواطنين وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر الكويتية والتزاما من الدولة بمراعاة ظروفهم وتسهيلاً لهم في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، نص الاقتراح على ما يلي: «صرف بدل الإيجار للمواطنين ممن ينطبق عليهم القانون رقم 2 لسنة 2015 «من باع بيته» لحين تسلم المسكن الملائم الذي كفله لهم القانون».