بيروت - أحمد منصور



أكد عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم على أننا عرب مهما كانت التحديات، ولا يمكننا الا ان نكون كذلك، وهذا ما تؤكد عليه مقدمة الدستور اللبناني، مشددا على «اننا ضمن الجزيرة والبلاد العربية، لا يمكن ان نعيش وحدنا في محيطنا العربي، وان نقفز الى ايران أو إلى غيرها، وان الحل يكون إما باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أو اقالته من منصبه لتنفيس الاحتقان، ولجم حدوث مشكلة او أزمة مع إخوتنا العرب».



وقال نجم في تصريح لـ«الأنباء»: «نحن في لبنان، مسلمين ومسيحيين، لا يمكننا الا ان نكون عربا، ولا يمكننا ان نختلف مع أهلنا الأشقاء في الدول العربية، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، التي وقفت الى جانب لبنان ولم تتركه أبدا، رغم كل الصعاب والشدائد. وقد حافظت السعودية ودول الخليج على آلاف اللبنانيين الذين يعملون لديها، لذلك، علينا بالحد الأدنى أن نكون أوفياء لهذه الدول التي مدت يد المساعدة للبنان ولم تتركه، ونبادل أهلنا في الخليج بالاحترام.



وأضاف: هذا الموضوع سيحدث انقساما في مجلس النواب، حيث يمكن طرح الاستقالة في المجلس، أو استقالة الحكومة. لا نأسف على هذه الحكومة التي لا تستطيع الوقوف مع شعبها والدول الشقيقة.



واعتبر نجم ان موقف رؤساء الحكومات السابقين كان واضحا بهذا الموضوع، وقال: انا كمسيحي عروبي: قِبلتي هي القبلة العربية، ونحن يد واحدة مع الدول العربية، وخصوصا السعودية ودول الخليج، وليس لنا علاقة لا بإيران ولا بما يشتهيه حزب الله.



وأضاف: نحن الأرثوذكس من «الغساسنة»، واذا كانوا يتمسكون بجورج قرداحي «يفلوا معه» ويتركون الحكومة تشتغل، وهنا لا يمكنني الا ان أشكر الرئيس سعد الحريري الذي أخذ قرارا بالاستقالة والا يوافق على هذا النوع من الحكومات.



وختم نجم بالقول: «اذا لم يستقل قرداحي ليس امامنا حلول أخرى، فالأمور يبدو انها ذاهبة باتجاه المزيد من التصعيد من قبل السعودية ودول الخليج، الذين طفح كيلهم، فلا يمكنك ان تبقى ترفع اصبعك وتصرخ وتشتمهم دائما وتقاتلهم في اليمن وهنا وهناك، فهذه هي الحقيقة، ان علتنا بالخيارات الداخلية التي يفرضها حزب الله على الشعب اللبناني.