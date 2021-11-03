القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران



قال د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة إنه سيتم خلال ساعات، الإعلان عن آليات بدء تطعيم الفئة العمرية من (15 - 18) سنة بلقاح «فايزر»، الذي تتوافر منه حاليا نحو 8 ملايين جرعة، معلنا أنه اعتبارا من يوم 15 نوفمبر الجاري لن يسمح بدخول الجامعات لمن لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد امس برئاسة د.مصطفى مدبولي.



وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تفعيل القرار، الذي سبق أن أصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الجاري، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.



وأوضح د.خالد عبدالغفار أن مؤشرات وضع الإصابات والوفيات الأسبوعي عالميا وفقا لآخر تقرير وبائي لفيروس كورونا صادر من منظمة الصحة العالمية في 31 أكتوبر الماضي، لفت إلى أن نسبة التغير في عدد الإصابات على المستوى العالمي وصلت إلى 1.6%، وفي الوفيات وصلت إلى 1.8%، كما أورد التقرير حصرا بالدول التي سجلت معدلات مرتفعة في حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.



وتطرق د.خالد عبد الغفار خلال العرض إلى الموقف الحالي لحركة الإشغال بمستشفيات الفرز والعزل على مستوى الجمهورية.