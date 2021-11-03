خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام مصر بتطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، فضلا عن الارتقاء بالقطاع الطبي، وذلك من خلال السعي لإقامة علاقات الشراكة مع المؤسسات العالمية رفيعة المستوى، بما فيها المؤسسات البريطانية العريقة.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمس الأول مع د.جاكي تايلور، رئيسة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين.



وأشاد الرئيس السيسي خلال اللقاء ببروتوكول التعاون مع الكلية الملكية البريطانية باعتباره من أهم مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين الذي يفتح آفاق تعميق هذا التعاون من خلال تعميم هذه التجربة مع الجامعات والجهات البحثية البريطانية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أن هذا التعاون يتيح إنشاء مقر للكلية الملكية للأطباء والجراحين بالقاهرة، إلى جانب تدريب وتأهيل الأطباء وفق أعلى المعايير العالمية، وكذا زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين إلى بريطانيا.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن رئيسة الكلية الملكية البريطانية أعربت عن اعتزاز الكلية بالتوقيع مؤخرا على بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، من أجل تعزيز جهود الكلية الملكية في دعم التعليم والتدريب والتقييم المهني بالقطاع الطبي في مصر، بما يساعد على اتباع أعلى المعايير الممكنة للرعاية الصحية، مؤكدة عزم الكلية لإقامة شراكة تعاون ممتدة مع جهات الاختصاص المصرية لنقل الخبرات الأكاديمية والعملية لدى الكلية في القطاع الطبي والرعاية الصحية إلى مصر، وذلك في ضوء ما يلمسونه من جهود الرئيس اللافتة في دفع عملية التنمية والتطوير والبناء في كل المجالات، الأمر الذي يوفر المناخ الواعد لإقامة تلك الشراكة ويعزز من فرص نجاحها.