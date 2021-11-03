الغردقة ـ ناهد إمام



انطلقت أمس فعاليات مؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية برئاسة د.هدى يسي رئيس المؤتمر، في دورته الـ 24 تحت شعار «الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي»، الشباب العربي الافريقي، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.



وافتتحه السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، راعي المؤتمر، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بحضور السيدة الأولى في جمهورية أفريقيا الوسطى بريجيت تواديرا، وممثل حرم رئيس جمهورية غينيا الاستوائية الأولى كونستانثيا مانجي، واللواء حسام الدين مجيدة رئيس مجلس ادارة فنادق ونوادي القوات المسلحة واللواء أ.ح محمد رضوان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات.



بدأت فعاليات المؤتمر بافتتاح معرض المنتجات والمشروعات الاستثمارية المصرية والعربية والافريقية ذات المواصفات والجودة العالية الهادفة للتصدير، كما تضمن المعرض، المشروعات ذات العائد والمزايا التنافسية العالية.



وفي الكلمة الافتتاحية، قامت د.هدى يسي رئيس الاتحاد والمؤتمر ومساعد أمين عام حزب حماة الوطن بالقاهرة بإرسال رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على دعمه للمرأة في كل المجالات والمحافل الخارجية واعتبارها محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية، وأنها سند الدولة، وضمير الوطن، وتم تشغيل فيلم تسجيلي للرئيس حول دعمه للمرأة، وحرصه على دعمها وتوجيه الشكر لها.



واعلنت في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر، عن اتخاذ خطوات تأسيس شركات جديدة لإقامة 3 مشروعات استثمارية على أرض الواقع بجمهورية مصر العربية في قطاعات الرياضة والسياحة والصناعة باستثمارات مشتركة (عربية ـ أميركية ـ أفريقية ـ أوروبية).



وتتمثل أولى تلك المشروعات في إقامة مدينة رياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، باستثمارات مصرية وأميركية وكونغولية، تبلغ حوالى نصف مليار دولار.



والمشروع الثاني إقامة مدينة سياحية فنية باستثمارات مصرية عربية أميركية تبلغ نحو مليار دولار.



والمشروع الثالث وهو باكورة تفعيل بروتوكول التعاون بين الاتحاد والجمعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال إقامة مشروع في صناعة المواد الغذائية بتعاون مصري ـ لبناني ـ إسباني. باستثمارات نحو 15 مليون جنيه.



وفي كلمة السفير محمدي أحمد الني، أمين عام الوحدة الاقتصادية العربية راعي المؤتمر، تقدم بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده المشهودة في تعزيز وترسيخ التعاون العربي والأفريقي.



وأوضح ان جائحة كورونا قد أثرت سلبا على الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 3.5% ووصلت خسائر التوظيف في انحاء العالم نحو 255 مليون وظيفة وخسائر الاقتصاد العالمي إلى 12 تريليون دولار، مؤكدا أن الدول العربية والافريقية ليست في منأى عن هذه التأثيرات السلبية على الاقتصادات العالمية فقد تأثرت مجمل اقتصاداتها سلبا بهذه الجائحة.



وفي كلمة مإبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والتي ألقاها نيابة عنه أحمد عبد الواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية المصرية، أكد أن إطلاق مبادرة السوق القارية الافريقية الموحدة، خلال ترأس مصر للاتحاد الافريقي، كان محفزا لكل الشركات، للتوجه للسوق الافريقية واستكشاف الفرص الهائلة للتنمية هناك. واشار إلى أن هناك فرصا واعدة لتنمية العلاقات التجارية الافريقية ـ الافريقية، حيث لا يتعدى حجم التجارة البينية لدول القارة حاليا، التي تبلغ نحو 70 مليار دولار، 7% فقط من إجمالي حجم تجارة القارة الخارجية.