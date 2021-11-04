زار وفد من كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مكتبة الكويت الوطنية للقاء والتعرف على محتويات وإمكانيات مكتبة الكويت الوطنية، وبحث أوجه التعاون بين الكلية والمكتبة لما فيه مصلحة الطرفين.



وترأس فريق الكلية د.خالد البقاعين وكان في استقباله والوفد المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية الشيخة رشا نايف جابر الأحمد الجابر الصباح، ورافق البقاعين فريق عمل وحدة الحياة الطلابية والخريجين تحت إدارة د.رندا دياب بهمن وعدد من العاملين في الكلية. كما شمل فريق المكتبة العديد من المسؤولين عن الأقسام المختلفة في المكتبة. ولاقى وفد الكلية ترحيبا كبيرا من الشيخة رشا الجابر وفريق المكتبة واستهلت الشيخة رشا حديثها بالتعريف عن بداية نشأة المكتبة حين كانت تسمى بالمكتبة الأهلية منذ عام 1923 من أصحاب الفضل من الكويتيين المثقفين آنذاك والذين زينت جدران المدخل الرئيسي للمكتبة بصورهم ونبذة عن سيرهم الذاتية، وصولا إلى افتتاح مكتبة الكويت الوطنية بدعم من المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، وبالحديث عن اليوم، فإن المكتبة تعد أولى واجهات الكويت الثقافية بغنى كتبها ومصادرها الأدبية والفنية المتنوعة.



وبين البقاعين أن أهداف الزيارة لمكتبة الكويت الوطنية لبحث سبل التعاون ومد جسور التواصل بين المكتبة وطلبة الكلية بطرق مختلفة من زيارات ميدانية واستضافة ممثل عن المكتبة داخل الحرم الجامعي حتى يتعرف الطلبة ما تزخر به بلادهم من مصادر ثقافية متنوعة، ومن ناحية أخرى، وضع حجر الأساس لخلق التعاون بين المكتبة وأساتذة الكلية الذين تميزوا بأبحاثهم العلمية كما ونوعا.



واقترح إرسال نسخ من الكتب والأبحاث التي ينشرها أساتذة الكلية إلى المكتبة الوطنية، إيمانا بدور الكلية في تمثيل المسؤولية الوطنية والثقافية وتنويع المصادر والمراجع.



ورحبت الشيخة رشا الجابر بالفكرة وأبدت استعدادا من ناحيتها لإرسال نسخ إضافية من كتب المكتبة التي تتحدث عن تاريخ الكويت للمكتبة الجامعية، وأن المكتبة الوطنية ترغب أيضا في السماح لطلبة الكلية بالحصول على سمة الدخول إلى الكتب الإلكترونية. وعن تطوير الجانب المهني للطلبة الكويتيين، أعربت الشيخة رشا عن سعادتها بتقديم برنامج التدريب الميداني في قسم تكنولوجيا المعلومات داخل المكتبة لطلبة هندسة الكمبيوتر وهندسة الإلكترونيات والاتصالات وهو ما ستعمل الكلية والمكتبة الوطنية على تطبيقه عما قريب.



وأعرب البقاعين عن سعادته بهذه الزيارة والتعرف على تاريخ مكتبة الكويت الوطنية.



وأضاف ان الكلية تدرس مادة تاريخ الحضارة العربية والإسلامية للتعرف على أنفسنا وإسهامات العلماء العرب والمسلمين السابقين، وأنه من المقرر قريبا طرح مادة دراسية جديدة خاصة بتاريخ الكويت الحديث وهي مادة أساسية لإثراء الطالب بمعلومات عن بلاده وتعزيز الروح الوطنية.



وأشارت الشيخة رشا الجابر في حديثها عن مشاريع التخرج الخاصة بالطلبة وضرورة إبراز الأفكار والمواهب الكويتية النشيطة إلى ضرورة توجيه طلبة السنة الدراسية النهائية الذين بدأوا العمل على مشاريع التخرج عن طريق عقد حلقة نقاشية خاصة لهم لتعريفهم بحقوق الملكية الفكرية، حقوق المؤلف للفنون والآداب والعلوم والحقوق المجاورة.