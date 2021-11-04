آلاء خليفة



أشاد أمين صندوق الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية عذبي الهاجري بدور وزير التربية د.علي المضف ووكيل الوزارة د.علي اليعقوب في سرعة الاستجابة لإعادة الطفلة «البدون» المطرودة إلى مدرستها.



وقال الهاجري: ان من المحزن جدا والمؤسف استمرار قضية «البدون» العالقة منذ سنوات دون إيجاد الحلول الجذرية لها.



وأضاف الهاجري إن مشكلة الطفلة «البدون» وطردها من المدرسة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ما دام ليست هناك رؤية واضحة لحل هذه المشكلة، ووضع اللوائح والقوانين لحلها، مشددا على أنه آن الأوان للعمل على إيجاد حلول جذرية لتلك القضية والتي يعاني منها الكثير منذ سنوات.



وأكد ضرورة وضع آليات لتعليم الطلبة «البدون» داخل المدارس الحكومية، واستكمال دراستهم الجامعية من دون مواجهة أي مشاكل مستقبلية، لافتا إلى أنه يجب الاسراع في اقرار القوانين المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والمدنية لغير المحددي الجنسية، والتي تتضمن التعليم والصحة والتوظيف في وزارات الدولة واستخراج شهادات الميلاد وشهادات الزواج والطلاق واستخراج شهادة الوفاة للمتوفى، بما يتيح لهم الحياة الإنسانية الكريمة.



واختتم الهاجري متوجها بالشكر الجزيل إلى وزير التربية د.علي المضف والوكيل د.علي اليعقوب ومسؤولي الوزارة لجهودهم في إزالة أي عقبات أمام الطلبة خاصة الطلبة «البدون»، ونجاح العملية التعليمية للعام الدراسي 2021/2022، في ظل استمرار جائحة «كورونا».