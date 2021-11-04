أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فتح باب التقديم لخطة البعثات الطلابية 2021 /2022 لحملة الدبلوم من خريجي الهيئة المتفوقين للعام الدراسي 2020/2021 اعتبارا من اليوم الخميس حتى 28 الجاري عبر الموقع الرسمي للهيئة www.paaet.edu.kw.



وأوضح مدير إدارة البعثات والعلاقات الثقافية جاسم القعود في بيان صحافي، أن التقديم لهذه الخطة سيكون لخريجي كليات الدراسات التكنولوجية والدراسات التجارية (قانون، حاسب آلي) والعلوم الصحية والتمريض والمعهد العالي للطاقة والمعهد العالي للاتصالات والملاحة والمعهد الإنشائي (مساح أراضي، مراقب مباني، رسام هندسي).