أسامة دياب



أقامت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت حفلا افتراضيا لتوزيع جوائز مسابقة الأعمال الفنية «الصين والكويت في عيني» والتي نظمتها السفارة في شهر يونيو الماضي احتفالا بالذكرى السنوية الـ 50 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين الصين والكويت.



حضر الحفل السفير لي مينغ قانغ وعبدالرسول سلمان رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية والبروفيسور علي النجادة الناطق الرسمي باسم فريق «إكسبو 965» وممثلو الفائزين بالجوائز.



وألقى السفير لي كلمة أعرب فيها عن خالص شكره لجمعية الفنون التشكيلية وفريق «إكسبو 965» على تعاونهما ودعمهما للمسابقة، وتقدم بتهانيه الحارة لممثلي الفائزين، كما عبر عن شكره الجزيل لجميع المتسابقين ومتابعي المسابقة.



وأشار السفير إلى أن الأعمال المشاركة في هذه المسابقة تتمتع بمستوى رائع وعقلية رفيعة، حيث تجمع بين الأشكال المتنوعة والألوان المختلفة والعناصر الثقافية الغنية والمتنوعة، حتى تعكس صورة حية عن التكامل العميق بين الثقافتين الصينية والكويتية والصداقة المخلصة القوية بين الشعبين الصيني والكويتي خلال خمسين عاما منذ تأسيس العلاقات الديبلوماسية بين الصين والكويت، مؤكدا أنه على مدار الخمسين عاما الماضية، كانت لدى الصين والكويت تبادلات إنسانية وثيقة واستمر تعزيز الصداقة الودية بين الشعبين، فمن المؤمل أن يواصل البلدان العمل يدا بيد في تعميق التبادلات الودية بين الشعبين والتواصل والتعلم المتبادل بين الحضارتين. وأعرب عبدالرسول سلمان عن أهمية إقامة هذه المسابقة، مشيرا إلى أنها تدل على الصداقة بين الصين والكويت، كما أعرب عن أمله في أن يكون هناك المزيد من الفرص للتعاون مع السفارة الصينية في المستقبل للقيام بهذا النوع من الأنشطة الثقافية والفنية للمساهمة في تعزيز التبادل والتعاون الثقافي بين الصين والكويت.