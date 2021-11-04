أسامة دياب



ترأس سفير مملكة البحرين لدى الكويت السفير صلاح المالكي الاجتماع التنسيقي الثالث لسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى الكويت لبحث تعزيز العمل المشترك فيما بين الدول الأشقاء. كذلك جاء الاجتماع في إطار تبادل الآراء وتنسيق المواقف التي تصب في القضايا والمصالح المشتركة لهم، وثمن السفراء التعاون الكبير الذي يحظون به من قبل وزارة الخارجية، وكذلك الأصداء الطيبة للزيارات المشتركة التي قاموا بها خلال الفترة الماضية، وتطلعاتهم الى المزيد من الزيارات في الفترة المقبلة للمؤسسات الإقليمية والدولية والثقافية.



شارك في الاجتماع كل من السفير د.مطر النيادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى الكويت، والسفير د.صالح بن عامر الخروصي، سفير سلطنة عمان لدى الكويت، والسفير علي بن عبدالله آل محمود سفير قطر لدى الكويت، والسفير حمد راشد المري، مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية.