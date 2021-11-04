سلّم سفيرنا لدى تونس علي الظفيري رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن دعوة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لزيارة الكويت.



وقال السفير الظفيري، في تصريح لـ «كونا» بعد اللقاء الذي جرى بقصر القصبة بتونس العاصمة، إن الاجتماع تناول أيضا بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى استعراض الروابط التاريخية والمتجذرة بينهما.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق على «تدشين مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين» والذي يعد استكمالا للعلاقات الاخوية العميقة والمتأصلة بين البلدين الشقيقين.



ونقل السفير الظفيري عن رئيسة الحكومة التونسية امتنانها للكويت التي هبت لمساعدة بلادها ومعاضدة جهودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.