بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة أسامة العتيبي المشروع الخاص بشروط وضوابط إطلاق تسميات الشوارع.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ الاقتراح المقدم من العضوين حمدي العازمي وعبدالله الرومي بشأن تسمية شارع باسم المغفور له بإذن الله تعالى عجنان العازمي.



٭ نقل تبعية المكتبات العامة من وزارة التربية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1076 لسنة 2014 وكذلك طلب المجلس الوطني إضافة أنشطة تجارية بالمكتبات العامة التابعة له.



٭ طلب الهيئة العامة للصناعة إعادة تنظيم القسيمة 1 بمنطقة صبحان الصناعية قطعة 5.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري اعتماد مواصفات جسور المشاة.



٭ طلب المشروعات السياحية تطوير مشروع



المدينة المائية ومركز خدمة 19 بالواجهة البحرية الثانية.



٭ تسمية شارع باسم الفنان سامي محمد الصالح.



٭ تطوير أرض خباري، استعمال الأراضي الملاصقة لمصفاة الأحمدي للصناعات الخفيفة والأنشطة التجارية.



٭ اعتماد المخطط التنظيمي قطعة 5 من منطقة الشعيبة الغربية.



٭ طلب الهيئة العامة للصناعة تعديل قرار المجلس البلدي وذلك التعديل تخصيص الموقع 17 بمنطقة ميناء عبدالله من نشاط مواد تخزين سيارات إلى نشاط التخزين العام بنوعية المغطى والمكشوف.



٭ طلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة الوفرة الزراعية قطعة 9.



٭ تعديل مواقف السيارات الخاصة بمسجد سلمان عبدالله الدبوس الكائن بمنطقة الفحيحيل.



٭ طلب شركة المشروعات السياحية تطوير منتزه جنوب الصباحية.