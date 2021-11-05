بداح العنزي



أحالت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس مشروع القرار الخاص بضوابط وقواعد تسميات المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين والمتضمن 13 مادة، إلى المجلس البلدي لمناقشته في الجلسة العادية يوم الاثنين المقبل.



وتضمن المشروع، حظر إطلاق أسماء الأشخاص على المدن وحصرها فقط على من تولي مسند الإمارة أو ولاية العهد، وأيضا اطلاق أسماء الرموز الوطنية البارزة على الشوارع وتشكيل لجنة برئاسة مدير عام البلدية تضم 7 جهات لإبداء الرأي في التسميات الجديدة والمقترحة لاعتمادها من قبل المجلس البلدي. وجاء في مشروع القرار:



مادة 1: يختص المجلس البلدي بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، وفقا للضوابط والقواعد الواردة في هذا القرار.



مادة 2: تطلق التسميات وفق التصور الذي يحافظ على الهوية الكويتية الاصيلة والتراث الوطني بجميع اشكاله، ويجب ان تعكس هذه التسميات انتماء الكويتيين الثقافي لمحيطهم الخليجي والعربي والإسلامي والعالمي.



مادة 3: تنحصر التسميات في المجالات التالية:



2 - الاشخاص الطبيعيين من ابناء الكويت ومن خارجها.



3 - البلدان والمدن من خارج دولة الكويت.



4 - الاحداث التاريخية ذات الاهمية.



5 - المفردات ذات الدلالة المهمة في التراث الكويتي.



6 - المنظمات والمؤسسات الخليجية والعربية والاسلامية والعالمية.



7 - التسميات المحددة المعاني بالأوصاف الحميدة مثل النهضة - الكرامة.



مادة 4: لا يجوز إطلاق اسماء الاشخاص على المدن والضواحي والمناطق الا لمن تولى مسند الامارة او ولاية العهد في دولة الكويت.



ولا يجوز اطلاق اسماء السلاطين والملوك والحكام والأمراء ورؤساء الدول على الطرق والشوارع والميادين، إلا بناء على طلب من الديوان الاميري او ديوان ولي العهد او مجلس الوزراء.



مادة 5: مع مراعاة حكم المادة السابقة، تقتصر تسمية الطرق والشوارع والميادين بأسماء الاشخاص على الآتي:



1 - حكام الكويت ومن تولى ولاية العهد.



2 - الرموز الوطنية البارزة ممن لهم اسهامات وطنية مهمة.



3 - الرموز الوطنية البارزة ممن لهم اسهامات وانجازات وطنية مهمة.



4 - البارزين من العسكريين ممن لهم البطولات في ميادين الدفاع عن الوطن والأمة.



5 - البارزين ممن لهم انجازات اثر ايجابي على المجتمع الكويتي.



6 - الشهداء.



مادة 6: مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة، يراعى عند تسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين الضوابط الآتية:



1 - تكون الأولوية في اختيار اسماء الأماكن او الاحداث التاريخية للتسميات الكويتية ثم الخليجية فالعربية فالإسلامية فالعالمية، ولن يكون اختيار الاسماء عاكسا لمعان مهمة للمجتمع الكويتي.



2 - ان تكون التسميات متفقة مع النظام العام والآداب العامة داخل المجتمع.



3 - عدم تكرار اطلاق اسم الشخص الواحد على اكثر من موقع في الدولة.



4 - عدم تكرار الاسماء لذات العائلة في المنطقة الواحدة.



5 - عدم وضع الألقاب على لوحة الاسماء باستثناء اسماء السلاطين والملوك والأمراء والحكام والرؤساء.



6 - الا يخل اختصار الاسم بالمعنى المقصود ولا يزيد على ثلاثة اسماء.



7 - كتابة رقم الشارع بشكل واضح على اللوحات التعريفية قرين اسم الشارع.



8 - كتابة التسميات باللغتين العربية والانجليزية بشكل واضح.