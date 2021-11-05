بداح العنزي



وتضمن مشروع القرار تشكيل لجنة مكونة من ٧ جهات لابداء الرأي في التسميات والمقترحات الجديدة.



مادة 7: تشكل بقرار من وزير الدولة لشؤون البلدية لجنة برئاسة مدير عام البلدية تختص بإبداء الرأي فيما يعرض عليها من تسميات جديدة مقترحة او اعادة تسميات للمدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، وفقا للضوابط الواردة بهذا القرار، على ان تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية (الديوان الاميري - مجلس الوزراء - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - وزارة التربية - بلدية الكويت - وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية - رابطة الادباء الكويتية - مركز البحوث والدراسات الكويتية) على الا تقل درجته عن وكيل مساعد.



ويحدد بهذا القرار نظام العمل اللجنة وآلية اصدار توصياتها.



مادة 8: تقدم الى السيد مدير عام البلدية الطلبات والاقتراحات المتعلقة بالتسميات المرفوعة من كافة الجهات الحكومية بالدولة او الاشخاص الاعتبارية او الافراد ويستثنى من ذلك الاقتراحات المرفوعة من المجلس البلدي فيسري بشأنها الاحكام والقواعد المنصوص عليها بالقانون رقم 33 لسنة 2016 المشار اليه ولائحة تنظيم اعمال المجلس البلدي في هذا الشأن.مادة 9: تحال كافة الطلبات والاقتراحات المتعلقة بالتسميات المشار اليها في المادة السابقة للعرض على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 7 من هذا القرار.



وعلى تلك اللجنة اصدار توصياتها بخصوص كافة الطلبات والاقتراحات المرفوعة لها بعد دراستها وفق الضوابط والقواعد الواردة بهذا القرار.



مادة 10: يقوم الجهاز التنفيذي للبلدية بإعداد تقرير للعرض على المجلس البلدي بشأن توصية اللجنة بالتسميات المقترحة وفقا لحكم المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار اليه، مع بيان موجبات اختيار هذه التسميات من واقع السيرة الذاتية للأشخاص وابرز انجازاتهم وقيمتها للمجتمع، او اهمية المكان او الحدث التاريخي المقترح تسميته، ونبذة عن دلالة التسمية من واقع مفردات التراث الكويتي ومجالات استخدامها، وغيرها من المعلومات مع بيان مصادرها الموثوقة من مراجع تاريخية وعلمية ومراكز المعلومات الرسمية بالدولة وغيرها.



مادة 11: مع مراعاة احكام المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار اليه، يصدر المجلس البلدي قراره النهائي بشأن التسميات المرفوعة اليه التي تتضمنها دراسة الجهاز التنفيذي للبلدية وفقا لأحكام هذا القرار.



مادة 12: يلغى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و/ 437/ 16/ 2008) المشار اليه.