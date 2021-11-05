قال مدير فرع بلدية محافظة الجهراء م.ثامر المطيري، ان الفرق الرقابية بمختلف الإدارات في فرع بلدية المحافظة كثفت من جولاتها الميدانية على مختلف الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم خلال شهر أكتوبر الماضي، مشيرا في هذا الخصوص إلى ان الجولات قد جاءت في إطار التأكد من التزام العاملين باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي لتجنب انتشار فيروس كورونا.



وكشف المطيري عن أن الجولات الميدانية قد أسفرت عن تحرير 195 مخالفة وتوجيه 964 إنذارا بعد الكشف على 63825 محلا وسوقا مركزيا وإزالة 984 إعلانا عشوائيا يعيق الرؤية عن قائدي السيارات ويشوه المنظر العام إلى جانب تحرير 37 كشف استفسار لمحلات تجارية.



وبين أن المفتشين بالفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق من خلال متابعتهم لأعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة بالمحافظة فضلا عن الجولات الميدانية التي ينفذونها بجميع المناطق قد أسفرت عن رفع 210 سيارات مهملة وسكراب إلى جانب بقالات متنقلة وغسيل 81410 حاويات مختلفة الأحجام وسلال متحركة إلى جانب تنظيف 395 منطقة آليا ورفع ونقل 82485م3 من المخلفات مجهولة وإزالة 257 مخيما وجاخورا.



وذكر أن إدارة التراخيص الهندسية قد قامت بإصدار 360 رخصة بناء و111 شهادة أوصاف، إلى جانب 108 شهادات إنهاء إشراف، فضلا عن توجيه 14 كتابا الى وزارة الكهرباء والماء لإيصال التيار الكهربائي.