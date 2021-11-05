أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية «رحماء بينهم» الخيرية د.خالد عبدالكريم العنزي انطلاق مشروع كوبونات الأيتام داخل الكويت كنافذة خيرية إغاثية، وبوابة عظيمة للباحثين عن الأجر، والراغبين في التزود للآخرة، وذلك من خلال التبرع بمبلغ 20 دينارا فقط كتكلفة لكسوة الأيتام في فصل الشتاء، داعيا إلى المسارعة في أعمال البر والإحسان، والمشاركة في المشاريع الإغاثية التي تطلقها الجمعية.



وأضاف في تصريح صحافي أن المشروع الذي انطلق امس الخميس استهدف كسوة 1000 يتيم من داخل الكويت، مشيرا إلى أن من أولويات الجمعية إغاثة المحتاجين داخل الكويت، والمساهمة إلى جانب الجمعيات الخيرية الأخرى في توفير احتياجاتهم قبل اللجوء إلى الخارج.