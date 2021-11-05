يسعى ريال مدريد إلى تجاوز عقبة ضيفه وجاره رايو فايكانو عندما يلتقيان غدا السبت ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإسباني «الليغا».



ويحقق رايو فايكانو نتائج جيدة احتل بها المركز السادس برصيد 20 نقطة متأخرا بفارق 4 نقاط فقط عن جاره الأكبر «الملكي». ويطمح برشلونة الى إنهاء حالة التردي التي أصابته في الجولات الماضية عندما ينزل بضيافة سلتا فيغو، ولم يحقق «البارسا» أي فوز خلال 4 مباريات خاضها بعيدا عن ملعبه «كامب نو» بتعادلين وهزيمتين. ويلتقي غدا ايضا إسبانيول مع غرناطة، وديبورتيفو ألافيس مع ليفانتي، ويلعب اليوم أتلتيك بلباو مع قادش في افتتاح المرحلة.



إيطاليا



يسعى يوفنتوس لتدارك موسمه المحلي عندما يستقبل فيورنتينا غدا ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الإيطالي.



ويحتل «اليوفي» مركزا متأخرا للغاية ولا يليق بسمعة الفريق الكبير، حيث يأتي في المركز التاسع وبرصيد 15 نقطة فقط، ويتأخر عن ضيفه «الفيولا» صاحب المركز السابع بفارق 3 نقاط.



ويشهد يوم غد السبت إقامة مباراتين أخريين، حيث يلعب سبيتزيا مع تورينو، وكالياري مع أتالانتا، وتنطلق مباريات المرحلة اليوم الجمعة بلقاء يجمع بين إمبولي وجنوى.



فرنسا



يلعب المتصدر باريس سان جرمان واحدة من المباريات الكلاسيكية عندما يحل ضيفا على بوردو ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الفرنسي.



ويلعب غدا أيضا ليل مع أنجيه، ويقص لانس وتروا شريط مباريات المرحلة عندما يلتقيان اليوم.



ألمانيا



يحل فرايبورغ، مفاجأة هذا الموسم، والذي لم يخسر أي لقاء في الدوري الألماني «البوندسليغا» حتى الآن، ضيفا على بايرن ميونيخ غدا السبت ضمن المرحلة الـ 11.



وبين بايرن وفرايبورغ، يتواجد بوروسيا دورتموند الذي يواجه لايبزيغ، حيث يسعى الفريقان لمداواة جراحهما بعد الخسارة في دوري أبطال.



وتفتتح المرحلة اليوم الجمعة بإقامة لقاء وحيد يجمع ماينتس مع مونشنغلادباخ، وتستكمل المباريات غدا السبت، حيث يلعب بوخوم مع هوفنهايم، وشتوتغارت مع أرمينيا بيليفيلد، وفولفسبورغ مع أوغسبورغ.