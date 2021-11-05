استدعى مدرب الارجنتين ليونيل سكالوني مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا الى صفوف «التانغو» لمواجهة الأوروغواي في 12 الجاري قبل أن تستضيف البرازيل غريمتها التقليدية على زعامة كرة أميركيا الجنوبية بعدها بأربعة أيام ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.



في المقابل، ورغم الإصابة التي يعاني منها في الركبة والتي منعته من خوض آخر مباراتين مع باريس سان جرمان، فإن ميسي ضمن اللائحة الرسمية في حين غاب عنها مهاجــم برشلونة أغويرو الذي يعاني من عدم انتظام دقــات القلــب وسيغيب عن الملاعب لفترة 3 أشهر.



وتحتل الارجنتين المركز الثاني في التصفيات برصيد 25 نقطة بفارق 6 نقاط عن البرازيل المتصدرة وكلاهما في وضع مريح لبلوغ النهائيات المقررة في قطر من 21 نوفمبر الى 18 ديسمبر 2022.