







تتجه الأنظار غدا السبت صوب ملعب «أولد ترافورد» الذي يحتضن قمة مباريــات المرحلــة الـ 11 من الدوري الانجليزي الممتاز والتي تجمع أصحاب الضيافة مان يونايتد وجاره وضيفه مان سيتي.



وسيكــــون ديربـــــي مدينة مانشستر مشتعلا بين «اليونايتد» زعيــم البريمييرليغ تاريخيـــا و«السيتي» أفضل الإنجليــز في العقد المنصرم، ويحتـل «السيتيزينز» المركز الثالث حاليا برصيد 20 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر تشلسي، في حين يحتل «الشياطين الحمر» المركــز الخامس برصيد 17 نقطة وفوزه علــــى جاره يعنــي مساواته بالرصيد عمليا والأهم استرداد هيبته وفرصته في المنافسة، ويدرك مدرب مان سيتي بيب غوارديولا أن خسارة جديدة بعد السقوط أمام كريستال بالاس 0-2 تعني التنازل عن لقبه بشكل مبدئي.



المواجهات الأخيرة بين القطبين شهدت سجالا وندية كبيرين حيث لم يخسر «اليونايتد» في آخر 4 زيارات إلى ملعب جاره ضمن الدوري والكأس (فوزان وتعادل)، لكن «السيتي» في المقابل فاز بثلاث من المواجهات الـ 4 الأخيرة على أرض أولدترافورد، وتاريخيا مازال التفوق لصاحب القمصان الحمراء بواقع 77 فوزا على كل الصعد مقابل 55 للسماوي وتعادلا 53 مرة.



وفي مباراة أخرى، يبدو تشلسي في طريقه لتعزيز صدارته وربما الابتعاد عن ملاحقيه عندما يستقبل بيرنلي صاحب المركز الثامن عشر في جدول الترتيب والذي عرف فوزه الأول هذا الموسم في الجولة العاشرة، في حين حقق البلوز المطلوب في آخر 4 جولات مسجلا 4 انتصارات وسجل لاعبوه 14 هدفا مقابل هدف يتيم هز شباك حارسه المتألق ميندي.



ويلعب غدا ايضا برينتفورد مع نوريتش سيتي، وكريستال بالاس مع ولفرهامبتون، وبرايتون مع نيوكاسل، فيما تفتتح مباريات المرحلة الـ 11 اليوم الجمعة، حيث يلعب ساوثمبتون مع أستون فيلا.