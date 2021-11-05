بدا مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، سعيدا بفوز فريقه المستحق على ضيفه أتلتيكو مدريد 2-0 في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا وضمانه صدارة المجموعة الأولى رسميا والتأهل الى الدور ثمن النهائي، رغم اعترافه بأنه كان بالإمكان تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الثاني.



وقال كلوب في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت»: «في الشوط الثاني هذا هو الوضع. فقدنا فيرمينو بسبب الإصابة. يريد الناس رؤية المزيد من الأهداف لكننا صنعنا المزيد من الفرص. أعتقد أن المباراة كانت مثالية تقريبا».



وختم كلوب حديثه بالقول: «تكسب الكثير من المال مقابل الفوز بمباريات دوري أبطال أوروبا، الهدف الأول كان تجاوز هذه المجموعة. لكننا فعلنا ذلك قبل مباراتين. علينا أن نرى ماذا يمكننا أن نفعل. لم أكن أتوقع أننا سنتأهل بعد أربع مباريات لكن الشبان فعلوا ذلك وهو أمر مستحق».



وسجل هدفي «الريدز» كل من البرتغالي ديوغو جوتا (13) والسنغالي ساديو ماني (21)، وتضاعفت معاناة «الأتلتي» في المباراة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 36، عقب نيل لاعبه فيليبي بطاقة حمراء.



وفي مباراة اخرى، تعادل ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي 1-1، وتقدم «التنانين» بهدف سجله لويس دياز (6)، وتعادل «الروسونيري» عن طريق مدافع بورتو، الكونغولي الديموقراطي شانسيل مبيمبا، بالخطأ في مرمى فريقه (61).



ورفع ليفربول رصيده الى 12 نقطة في صدارة المجموعة وبفارق 7 نقاط عن بورتو، فيما يحتل «الأتلتي» المركز الثالث (4 نقاط)، وميلان في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.



غوارديولا سعيد



وفي المجموعة الأولى، أبدى مدرب مان سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، سعادته بالانتصار الكبير على كلوب بروج البلجيكي 4-1.



وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت»: «انتصار مستحق، سجلنا هدفا في الدقائق الأولى، لكن انخفض المستوى بعض الشيء بعد استقبال هدف التعادل، الشوط الثاني كان جيدا للغاية، قدمنا مباراة جيدة وحققنا انتصارا مميزا، نحتاج إلى نقطة واحدة للتأهل للدور التالي، و3 نقاط لتصدر المجموعة».



وجاءت رباعية «السيتي» عن طريق فيل فودين (15) والجزائري رياض محرز (54) ورحيم ستيرلينغ (72) والبرازيلي غابريال جيزوس (90+2)، فيما سجل هدف بروج الوحيد مدافع مان سيتي جون ستونز بالخطأ في مرمى فريقه (17).



وسقط باريس سان جرمان الفرنسي في فخ التعادل 2-2 مع لايبزيغ الالماني في الرمق الاخير ليخسر صدارة المجموعة الاولى.



وسجل ثنائية الفريق الفرنسي لاعب وسطه الهولندي جيورجينو فينالدوم (21 و39)، وأحرز هدفي المنافس كل من كريستوفر نكونكو (8) والمجري دومينيك تشوبولاي (90+2).



وصعد «السيتي» الى المركز الاول برصيد 9 نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن سان جرمان في حين يحتل بروج المركز الثالث مع 4 نقاط ولايبزيغ نقطة واحدة.



وحجز اياكس امستردام الهولندي المقعد الرابعة المؤهل الى الدور ثمن النهائي من المسابقة الاوروبية العريقة بعدما عروضه الهجومية الرائعة وألحق خسارة قاسية بمضيفه بوروسيا دورتموند الالماني 3-1 ضمن المجموعة الثالثة.



وفي مباراة ثانية، ألحق سبورتينغ لشبونة البرتغالي خسارة قاسية بمضيفه بشيكتاش التركي برباعية نظيفة ليتعادل نقاطا مع دورتموند برصيد 6 نقاط في حين يملك اياكس 12 نقطة، ليصبح رابع المتأهلين الى الدور ثمن النهائي بعد ليفربول وبايرن ميونيخ الالماني ويوفنتوس الايطالي.



وسجل المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة هدفي ريال مدريد الاسباني ليقوده الى الفوز على شاختار دونيتسك الاوكراني 2-1 ضمن المجموعة الرابعة.



ورفع ريال مدريد رصيده الى 9 نقاط مقابل 7 لإنتر الايطالي الفائز على شيريف تيراسبول المولدافي 3-1، و6 نقاط للأخير، ونقطة واحدة لشاختار.



وسجل بنزيمة هدفيه في الدقيقتين 14 و61، في حين سجل البرازيلي فرناندو هدف شاختار (39).