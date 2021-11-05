ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مواقف الكويت وشعبها الأصيل ودعمها الكامل في مناصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.



وقالت سفارتنا بروما في بيان تسلمته «كونا» في لقاء الرئيس عباس مع السفير الشيخ عزام الصباح والسفراء العرب المعتمدين لدى ايطاليا ودولة الفاتيكان بمناسبة زيارته الرسمية التي يقوم بها الى روما، إن الرئيس الفلسطيني عبر للسفير عزام الصباح عن الاعتزاز بموقف الكويت المعروف والثابت في نصرة القضية الفلسطينية والذي ينبع من أصالة الكويت وشعبها العربي.



من ناحيته، أكد السفير دعم الديبلوماسية الكويتية ومساندتها في كل المحافل الدولية لجهود الحكومة الفلسطينية من أجل تحقيق السلام العادل والدائم عبر انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية.