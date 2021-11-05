قام سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى البلاد امس بزيارة تفقدية إلى مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس اطلعوا خلالها على مرافقه التي تشمل 18 ملعبا، تسعة منها داخلية ومثلها خارجية.



وأشاد السفراء، خلال زيارتهم إلى المجمع الذي يضم فندقا مكونا من 300 غرفة ومرافق خاصة للتنس ومقر الاتحاد الكويتي للعبة، بالتجهيزات العالمية لهذا «الصرح الرياضي المتكامل».



واعتبروا أن المجمع الذي تبلغ مساحة بنائه 70 ألف متر مربع ويعد أول مجمع متعدد المرافق والخدمات يختص برياضة التنس في الشرق الأوسط «مفخرة لدول الخليج».



وقال سفير قطر علي بن عبدالله آل محمود في تصريح ان المجمع الذي يستوعب ملعبه الرئيسي الداخلي المغطى 5000 متفرج ويسع ملعبه الرئيسي الخارجي 1500 متفرج يعد صرحا رياضيا مهما ومفخرة لدول الخليج.



وأوضح آل محمود أن الجولة شملت الوقوف على جميع الأنشطة والفعاليات التي تقام بالمجمع الذي يستطيع استضافة كبرى الفعاليات الرياضية.



من جانبه، أبدى سفير سلطنة عمان د.صالح بن عامر الخروصي إعجابه بالمجمع الذي يعد «صرحا متكاملا» وفق مقاييس عالمية ويخدم لعبة التنس التي هي محط اهتمام عالمي.



بدوره، قال رئيس اتحاد التنس الشيخ أحمد الجابر ان الزيارة كانت موفقة واطلع خلالها سفراء دول التعاون على مرافق المشروع الذي يعد من أهم المشاريع الرياضية في البلاد وهو نتاج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأضاف أن هذا المشروع يسهم في رفع مستوى البنى التحتية لرياضة التنس محليا، فضلا عن تعزيز مستوى الوعي حيالها لتصبح الكويت مركزا رائدا على المستوى الإقليمي.



وشارك في الزيارة سفير المملكة العربية السعودية لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسفير مملكة البحرين صلاح المالكي وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة مطر حامد النيادي.