صرح مراقب الإعلام والمتحدث الرسمي لبيت الزكاة حمد المري أن البيت مستمر في تقديم مساعداته الخيرية والإنسانية داخليا للأسر المستحقة للمساعدة وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة



وأوضح المري أن إجمالي المساعدات المالية التي قدمها البيت خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت (1.901.680د.ك) مليونا وتسعمائة وواحد ألف وستمائة وثمانين دينارا استفادت منها (5842) أسرة.



وأضاف أن هذه المساعدات تضمنت مساعدات شهرية وتستفيد منها الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن والعجزة ممن ليس لهم دخل مالي ولا معيل وبلغت في شهر أكتوبر الماضي (425560 د.ك) أربعمائة وخمسة وعشرين ألفا وخمسمائة وستين دينارا صرفت لـ(631) أسرة، ومساعدات مقطوعة تصرف كل 3 أو 4 أو 6 أشهر، وتستفيد منها الأسر التي تعاني من ضعف دخل أو تتعرض لأزمات مالية مؤقتة وبلغت في نفس الشهر (1.476.120 د.ك) مليونا وأربعمائة وستة وسبعين ألفا ومائة وعشرين دينارا استفادت منها (5211) أسرة.



وفي الختام أوضح مراقب الإعلام المتحدث الرسمي لبيت الزكاة حمد سالم المري أن البيت يعمل على تحصيل وصرف الزكاة والتبرعات، وفق نظام مؤسسي خاضع للأجهزة الرقابية في الدولة. وأنه مستمر في أداء دوره الخيري والإنساني من خلال تقديم المساعدات المالية لمستحقيها ومد يد العون لكل محتاج وأنه يستقبل طلبات المساعدة عن طريق الموقع الإلكتروني (https://www.zakathouse.org.kw خلال أوقات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، معربا عن شكره للمتبرعين وعلى ثقتهم بالبيت ومساهمتهم التي تعزز التكافل الاجتماعي.