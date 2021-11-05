أقامت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية حفلا لتكريم الإعلاميين الداعمين لمسيرة عملها الخيري داخل وخارج الكويت بحضور لفيف من الإعلاميين والناشطين والقنوات والصحف المحلية والإلكترونية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع «إن «الصفا الخيرية» تثمن هذا الدور الكبير الذي قام به الإعلاميون والناشطون والقنوات والصحف المحلية والإلكترونية، حيث ساهموا جميعا في إبراز دور «الصفا الخيرية» وريادتها في العمل الخيري والإنساني على الصعيد المحلي والعالمي، فكانت الكويت وستظل بإذن الله أيقونة للعمل الإنساني وصاحبة السبق والريادة في مجالات العمل الخيري والتطوعي».

وأضاف خلال كلمته في الحفل: «إنني أشكركم جميعا على دعمكم وحضوركم، فأنتم صناع النجاح، وشركاء الخير، وهذه الإنجازات الكبيرة قد تحققت بفضل الله ثم بدعمكم ومساندتكم، فأبشروا بالأجر والمثوبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الدال على الخير كفاعله»، وما أعظم الأجر حينما يسخركم الله لخدمة إخوانكم من الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، ويا لسعادتكم حينما ترتفع الأيادي وتلهج بالدعاء لكم في ظهر الغيب».



من جانبه، قال مدير عام جمعية الصفا الخيرية د.محمد الرشيدي: «إن قيمة الإعلام تزداد يوما بعد يوم، ودورهم في دعم العمل الخيري الكويتي لا ينكره إلا جاحد، وما لمسناه من تعاون كبير في جميع الوسائل الإعلامية في الكويت لهو خير على أن الإعلام الكويتي أضحى علامة فارقة في صناعة الخير والنجاح، فشكرا لكم من القلب على هذا الدعم وهذه المساندة وهذه الجهود الكبيرة التي بذلتموها ابتغاء وجه الله، ونصرة لإخوانكم الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام في شتى بقاع العالم».