







وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس جاء كما يلي:



طبقت وزارة المواصلات الهيكل التنظيمي الجديد في شهر 7 من عام 2021، علما بأن قرار الهيكل التنظيمي صدر في عام 2018.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المواصلات وأسباب تأخر الوزارة في تسكين ذلك الهيكل منذ عام 2018 من تاريخه.



2- ملاحظات الجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة بشأن الهيكل التنظيمي والمخالفات المالية التي ترتبت على إصدار الهيكل الجديد.



3- صورة ضوئية من خطة الوزارة بشأن تسكين الهيكل التنظيمي والآلية المتبعة لتطبيقها ونسبة إنجاز تلك الخطة اعتبارا من تاريخ إصدار قرار الهيكل في عام 2018.