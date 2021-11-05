وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا الى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاء فيه: نشرت احدى الصحف المحلية خبرا بتاريخ 23 اكتوبر 2021 عن وصول مشروع انشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري خيطان الجنوبي (ق1 - ق2) للتسليم المبدئي. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 - ما نسبة انجاز المشروع المشار اليه بديباجة السؤال؟



2 - ما الموعد المقرر لتسلم الهيئة العامة للطرق والنقل البري المشروع من المقاول؟



3 - هل خاطبت الهيئة العامة للطرق والنقل البري المؤسسة العامة للرعاية السكنية لترتيب اجراءات وموعد تسليم المشروع للمؤسسة؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بجميع الخطابات والردود التي كانت بين الهيئة والمؤسسة.