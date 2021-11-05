وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- شروط معادلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لأعضاء هيئة التدريس في كلية الصحة العامة في قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي.



2- كشف بأسماء أعضاء لجان التعيينات ومحاضرها بشأن تعيين أعضاء هيئة التدريس في قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي.



3- هل عين في الكلية أعضاء هيئة تدريس شهاداتهم غير معتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم أو ضمن الجامعات المعتمدة من جامعة الكويت في الكلية حسب المادة 3 - بند 2 من لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس؟



4- لماذا عين أستاذ مشارك متخرج بكلية الطب البيطري (في شهاداته الجامعية والدكتوراه) في قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بكلية الصحة العامة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل عين بحسب تخصص علم الأوبئة على الرغم من أن تخصصه في شهادة الدكتوراه هو العلوم الطبية الحيوية من كلية الطب البيطري؟



5- هل كانت جميع أبحاث هذا الأستاذ المشارك قبل تعيينه مرتبطة بعلوم الحيوانات والأمراض المنقولة عن طريق الأغذية مع التركيز بشكل أساسي على السالمونيلا والبكتيريا القولونية في الحيوانات؟ وهل هذه الأبحاث تتفق مع رؤية وأولويات البحث العلمي لكلية الصحة العامة وجامعة الكويت؟



6- كم عدد الأبحاث التي نشرها منذ تعيينه كمؤلف أول؟ وهل أول بحث له علاقة بالصحة العامة كان بعد تعيينه في كلية الصحة العامة بجامعة الكويت؟



7- هل رشح عضو هيئة تدريس متخرج بجامعة إيرانية، بالبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، للتعيين في القسم على الرغم من عدم اعتراف الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بهذه الجامعات وانها غير مصنفة عالميا؟ وهل كان لهذا المرشح أبحاث مشتركة مع الأستاذ المشارك السابق ذكره؟