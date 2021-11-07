مفرح الشمري



الجميل في الإعلامية والفنانة المميزة فاطمة الطباخ، أنها من الفنانات اللواتي يعشقن تقديم الكراكترات لأنها توضح مدى القدرات الفنية التي تمتلكها وهذا ما شاهدناه عندما قدمت كراكتر «كوثروه» الإيرانية في مسلسل «لاموسيقى في الأحمدي» والتي حصدت فيه جائزة «شعلة الأنباء» كأفضل ممثلة في دور مساعد في دورتها الثانية 2019، لتشارك مجددا بعد هذا التميز في تقديم كراكتر «هندية» اسمها «رمزية» كضيفة شرف في مسلسل «محمد على رود» الذي حصد أيضا على جائزة «شعلة الأنباء» كأفضل مسلسل في دورتها الثالثة.



هذه الأيام المميزة فاطمة الطباخ مشغولة بتجسيد كراكتر آخر يضاف الى الكراكترات التي قدمتها على شاشة التلفزيون وهو كراكتر «بدوية» اسمها «أم عقاب» من خلال أحداث فيلم سينمائي روائي طويل بعنوان «عايش» من تأليف محمد جاسم المحيطيب وإخراج محمد الحملي ومن بطولة الفنان محمد العجيمي، الذي سيجسد دور زوجها «أبو عقاب» بالإضافة الى عدد من الفنانين الشباب. والعمل يتناول العديد من الأحداث والقضايا الاجتماعية التي ستطرح بأسلوب كوميدي هادف لتوصيل رسالة الفيلم، الذي يواصل المخرج محمد الحملي تصوير مشاهده في عدد من مناطق الكويت الخارجية.