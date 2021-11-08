قال رئيس زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية بدر العقيل إن الكويت غدت ذات دور رائد في مجال العمل الخيري، وذلك من فضل الله ثم بفضل أهل الكويت الذي جبلوا على صنع الخيرات بواسطة المؤسسات الخيرية الفاعلة التي يقوم عليها ثلة من رجالات الكويت الخيرين الذي استطاعوا إبراز مكانة الكويت الدولية والعالمية في العمل الإنساني.



وبين العقيل: حرصت زكاة سلوى على أن يكون لها دور مهم تجاه دعم وإنشاء المشاريع الخيرية ذات الثقل التنموي في أذهان الشعوب والدول الأخرى، حيث أسست الجمعيات الكويتية العديد من مشاريع ألبانيا، وللنجاة الخيرية ولجانها نصيب وافر منها من خلال بناء المساجد وكفالة الأيتام وكفالة طالب العلم وترميم بيوت الأيتام وتوزيع المساعدات العينية على الفقراء وزيارة المرضى وغيرها من الأنشطة، ومن ضمن هذه المشاريع الرئيسية مشروع ترميم بيوت الأيتام والفقراء بدولة ألبانيا، وتبلغ تكلفة المنزل الواحد بدءا من 5000 دينار. وتطمح الجمعية إلى ترميم مجموعة من المنازل في كل مرحلة، حيث يساهم المشروع في التخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة، ويوفر لهم السكن المناسب.



وبدورنا، نطرح هذا المشروع على أهل الخير، حيث نتعاقد من الجمعيات الرسمية المشهرة، ونوجه دعوة لأهل الخير، للمشاركة في هذا المشروع عند تسليم البيوت لأصحابها بعد ترميمها ومشاهدة الفرحة التي ترتسم على محيا هؤلاء الفقراء، للتواصل مع زكاة سلوى بالاتصال على 55644002.