ناقشت لجنة شؤون الشباب والرياضة في اجتماعها امس عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الرياضي بحضور وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وعدد من المسؤولين.



وأوضح مقرر اللجنة النائب مبارك الخجمة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة بحثت عددا من المشاكل التي يواجهها الرياضيون، لاسيما ما يخص التفرغ الرياضي وما يعانيه بعض الرياضيين من تعسف بعض المسؤولين في الوزارات والهيئات في تطبيق قانون التفرغ الرياضي، مؤكدا أن اللجنة لمست تجاوبا من الوزير في هذا الجانب.



وبين مقرر اللجنة النائب مبارك الخجمة أنه تم التطرق إلى تطبيق الاحتراف الكامل والاستثمار الرياضي، مؤكدا أن اللجنة ستتقدم بقانون متكامل لمعالجة هذين الموضوعين للانطلاق بالرياضة الكويتية من جديد.



وبين مقرر اللجنة النائب مبارك الخجمة أن اللجنة ناقشت الاستراتيجية الحكومية للرياضة والتي ستنطلق اليوم، مؤكدا أن لجنة الشباب والرياضة جادة في الإنجاز وتحقيق حلم الرياضيين بأسرع وقت ممكن.