بداح العنزي





طيَّر النِّصاب جلسة المجلس البلدي المقررة أمس بعد حضور 7 أعضاء فقط، ليوجه رئيس المجلس أسامة العتيبي الدعوة لعقد جلسة عادية الاثنين المقبل.

وقد كان مقررا ان يناقش المجلس في هذه الجلسة العديد من المواضيع، يأتي في مقدمتها المصادقة على القرار السابق بشأن تخصيص مليون م2 لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الصبية، إضافة الى قرار اللجنة القانونية والمالية الخاص بتخفيض قيمة رسوم تأمين المخيمات الربيعية الى 100 دينار بدلا من 300 دينار، كما كان معروضا على جدول الأعمال مصادقة وزير البلدية على قرار المجلس بتوسعة مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني بمساحة 8.6كم2 وكذلك تخصيص أرض في القيروان وتسليمها الى الرعاية السكنية.

من جانب آخر، استغرب نائب رئيس المجلس عبدالله المحري من عدم حضور الأعضاء لهذه الجلسة خاصة أن جدول الأعمال يتضمن العديد من المواضيع المهمة التي تحتاج الى مصادقة من قبل المجلس وخاصة موضوع أرض المشاريع الصغيرة بالصبية باعتباره مهما لشريحة كبيرة من الشباب. وذكر العضو مشعل الحمضان أن الجلسة كانت تشمل العديد من المشاريع المهمة وخاصة مشروع الشباب في الصبية والذي كان ينتظر مصادقة المجلس باعتبار انه تم إقراره الجلسة الماضية، مؤكدا ان عدم اكتمال النصاب هو قرار متعمد وغير مقبول خاصة ان عددا من اللجان لا تعقد اجتماعاتها، مدللا على ذلك بلجنة المشاريع الصغيرة التي لم تعقد أي اجتماع منذ تشكيلها مما سيعطل عمل المجلس.

من جانب آخر، عبر العضو م.عبدالسلام الرندي عن أسفه لعدم حضور عدد من الأعضاء مما ساهم في تعطيل المشاريع المهمة، داعيا الأعضاء الى الشعور بالمسؤولية من اجل عدم تأخر إقرار المشاريع.

من جانبها، قالت م.مها البغلي: لا أفهم سبب مقاطعة الأعضاء التسعة، وعدم حضور الجلسة وفقدان النصاب تعطيل غير مبرر لأعمال المجلس ومشاريعه خاصة صندوق المشاريع الصغيرة والذي كان مفترضا ان يبدأ العمل فيه ديسمبر المقبل، حضر الجلسة أسامة العتيبي، عبدالله المحري، د.حسن كمال، م.مها البغلي، مشعل الحمضان، أحمد هديان، وم.عبدالسلام الرندي.

استقالة البغلي من «البيئية»

قدمت العضوة م.مها البغلي استقالتها من اللجنة البيئية بسبب عدم عقد اللجنة اي اجتماع من تاريخ تشكيلها في يوليو 2020.

.. وكمال يستقيل الأسبوع المقبل

أجل د.حسن كمال تقديم استقالته أمس وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة ومن المقرر أن يقدمها الاثنين المقبل.

الرومي يدعو إلى قبول الاستقالة

دعا رئيس لجنة البيئة عبدالله الرومي المجلس البلدي إلى قبول استقالة العضوين م.مها البغلي ود.حسن كمال من لجنة البيئة مع ضرورة سرعة عرضها على الجلسة وانتخاب عضوين بديلين للمستقيلين حتى تستأنف أعمال اللجنة من جديد.



وقال الرومي انه دعا أكثر من مرة الى اجتماعات اللجنة وفي كل مرة لا يكتمل النصاب بسبب عدم حضور العضوين المستقيلين وفي الاجتماع الأخير أدى انسحاب د.حسن كمال من اجتماع اللجنة إلى فقدان النصاب مما عطل البت في المقترحات رغم حضور قياديين من جميع الجهات.



وأعلن ترحيبه باستقالة العضوين، مؤكدا ان قبول الاستقالة سيكون كفيلا بالتركيز على الإنجاز ووضع المهاترات غير المفيدة جانبا.