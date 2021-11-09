كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي عن تنفيذ جولات تفتيشية لمدة 5 أيام متتالية بعموم مناطق المحافظة للتأكد من التزام المحلات بشروط وضوابط البلدية والاشتراطات الصحية.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة سعد الشيبة أن هذه الجولات التي تم تنفيذها على المجمعات والأسواق الموازية ومحلات التجزئة قد أسفرت عن تحرير 28 مخالفة اشتراطات صحية.



ودعا أصحاب المحلات الى الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع وتجنبا للمخالفة والغرامة.



من جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الى الاتصال على الخط المباشر 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتساب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.