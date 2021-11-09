الرئيس التنفيذي مارينو ماغانتو لـ «الأنباء»: «ايكيا مول العاصمة» يتضمن تشكيلة واسعة من الاختيارات والمنتجات والحلول الذكية التي تناسب كل منزل وتجعله منزل الأحلام

ندى أبونصر



أعلنت «ايكيا» لزبائنها الكرام عن افتتاح المحطة الثالثة لها في الكويت، وهو متجر «ايكيا» الجديد في قلب مدينة الكويت، في مول العاصمة، وذلك بعد 37 عاما على افتتاح أول معرض لها في الكويت.



ويأتي افتتاح هذا المتجر بهدف نقل تجربة ايكيا إلى قلب مدينة الكويت، ولكي تكون أقرب إلى المزيد من الناس في الكويت، على أمل أن توفر لهم المفاجآت السارة، وتلهمهم وتشجعهم على خوض تجربة تسوق ممتعة وفريدة لا تنسى.



وفي تصريح خاص لـ «الأنباء»، أكد الرئيس التنفيذي لايكيا الكويت مارينو ماغانتو أن ايكيا مول العاصمة يتضمن تشكيلة واسعة من الاختيارات والمنتجات العديدة والحلول الذكية التي تناسب كل منزل وتجعله منزل الأحلام.



وأضاف أن سياسة ايكيا خلال جائحة كورونا لم تتغير كجوهر لأن ايكيا تتبع دائما منذ تأسيسها مبدأ الاهتمام بالسـلامة والأمـن ولـكن عززنا من إجراءات السلامة لدينا والالتزام بلباس الكمامة والتعقيم المستمر للحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء التي هي من أولوياتنا.



وأضاف: نريد إلهام وتمكين أكبر عدد ممكن من الناس للعيش بشكل أكثر استدامة بسهولة وبأسعار معقولة، ونحن نقوم أيضا بدورنا من خلال تحويل طريقة عملنا إلى دورة الحياة الكاملة والتحلي بالإيجابية نحو المناخ وأن يكون لنا تأثير اجتماعي إيجابي أينما كنا في العالم.



وقال ماغانتو لـ «الأنباء»: هدفنا استخدام المزيد من المواد المتجددة والمعاد تدويرها، والتخلص من الهدر في عملياتنا وتغيير الطريقة التي نصمم بها المنتجات والخدمات التي نقدمها لإطالة عمر المنتجات واعتبارها موارد للمستقبل.



كما أنه في المطعم لدى ايكيا هناك الكثير من الخيارات الصحية للزبائن، إضافة إلى أن هناك خدمة جديدة ستكون تحت مظلة الاستدامة لدينا وهي استرجاع منتجات ايكيا المستعملة لديكم وإعادة تدويرها.



حياة أفضل



وفي تصريح له على حفل الافتتاح يوم أمس الاثنين، قال مارينو ماغانتو: «في ايكيا لدينا رؤية خاصة، ألا وهي (من أجل حياة يومية أفضل للجميع)، وهي الرؤية التي تنعكس وتؤثر في كل الأعمال التي نقوم بها.. هدفنا هو أن نصل إلى المزيد والمزيد من الناس، وجذبهم أينما كانوا، ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم».



وأضاف ماغانتو: «اليوم، نعمل على تطوير خدمات ايكيا لتلبي كل احتياجات عملائنا وبشكل أفضل. نحن في غاية الحماس لتعزيز وجودنا في الكويت بأن نكون حيث يعمل الناس، ويعيشون، ويتسوقون، ويقضون أوقاتا ممتعة، لذلك صار بإمكانهم اليوم أن يجدونا متى ما شاءوا وكيفما يريدون».



ايكيا علامة تجارية رائدة وراسخة في الكويت، وهي موجودة في السوق منذ أكثر من 37 عاما، وفي فبراير 2020 افتتحت ايكيا 360 مع خدمة التصميم والتخطيط، واليوم تسجل علامة فارقة أخرى في تاريخ ايكيا الحميضي المحدودة بإطلاق مفهوم جديد وفريد من ايكيا في الكويت. «هذا مفهوم رائد لايكيا في العالم، ونحن فخورون بتوفيرها ومسرورون للغاية لإحضاره إلى الكويت، إلى قلب العاصمة، إلى مول العاصمة».



و«ايكيا» في مول العاصمة عبارة عن عنوان مميز لتأثيث المنزل بما يناسب الجميع، لاسيما الأشخاص الذين يعملون ويعيشون في قلب العاصمة والأحياء المجاورة، والأشخاص الذين يبحثون عن مكان جديد ومميز لقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء أو العائلة. كما أنها وجهة الوالدين الراغبين في التسوق وقضاء وقت ممتع مع أطفالهم. وكذلك وجهة كل الباحثين عن الأفكار الجميلة والملهمة لتأثيث منزلهم أو مكاتبهم.



وأوضح ماغانتو: «لقد أنشأنا متجر ايكيا العاصمة هذا لتقديم تجربة جديدة وفريدة مع ايكيا تكون متاحة للجميع، ولكي نضمن أننا توصلنا إلى فهم أعمق لاحتياجات وأحلام الناس في الكويت، ومن أجل أن نتعرف عن قرب على احتياجاتهم وأسلوب حياتهم، بعد أن استمعنا لملاحظات عملائنا، وأجرينا الكثير من الأبحاث الخاصة عن المستهلكين وعوائدهم، وقمنا بزيارة العديد من المنازل.



أكثر من 7000 منتج



وأضاف أنه سيكون بإمكان زوار ايكيا مول العاصمة التسوق من جميع منتجات ايكيا، لافتا إلى أن هناك أكثر من 7000 منتج تحت سقف واحد، وسيكون بانتظارهم موظفو ايكيا لتقديم المساعدة المطلوبة لهم. وبفضل توافر أحدث التقنيات، سيكون بإمكان الزوار الاطلاع على منتجات ايكيا وفوائدها وجودتها بطريقة تفاعلية ومثيرة، ما يجعل التسوق أسهل وأكثر متعة.



وقال ماغانتو: «في ايكيا العاصمة» نواصل أيضا العمل على تطوير شخصية «زميل العمل متعدد الوظائف» التي كنا قد ابتكرناها عند افتتاح ايكيا 360، حيث سيسعى زملاؤنا لكي تكون أولويات عملهم أن يحظى عملاؤنا بتجربة تسوق أكثر سهولة وسلاسة، وسيحرصون على تقديم خيارات مختلفة، وتزويد العملاء بالخدمات التي يرغبون فيها، وفقا لتفضيلاتهم وللشروط التي تناسبهم، وطبعا دائما بأسعار معقولة وفي متناول الجميع. لقد بدأنا هذا المفهوم الخاص «زميل العمل متعدد الوظائف» في ايكيا 360 قبل عام من الآن، ولمسنا مدى رضا وسعادة العملاء بهذه الخدمة، لذلك سنواصل تعزيز هذا المـفـهـوم في جميع فروعنا.



وقال ماغانتو: «أصبح بإمكان أي شخص الجلوس والاسترخاء، بينما سيهتم فريق ايكيا من خبراء الأثاث المنزلي بكل التفاصيل الباقية التي تحتاجها، بينما تستمتع أنت بقهوة ايكيا والمخبوزات والوجبات الخفيفة الطازجة المتوفرة لدى كافيه ايكيا الأول في الكويت. يمكنك تذوق مجموعة كبيرة من المشروبات الباردة والساخنة والمخبوزات والمعجنات اللذيذة».



وزاد: «هذا ليس سوى البداية لخطتنا التوسعية الطموحة في الكويت. نريد أن نوفر لعملائنا تجربة جديدة ومثيرة في المزيد من المجالات. ترقبوا المزيد من الأخبار المثيرة».