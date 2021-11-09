قامت جمعية «تنميه» الخيرية بتوزيع السلات الغذائية على ما يزيد على 150 أسرة، وذلك لسد الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، وأسر الأيتام والأسر المتعففة الذين ترعاهم الجمعية داخل الكويت. وراعت «تنمية الخيرية» جريا على عادتها التوزيع بحسب عدد أفراد الأسرة وبما يسد حاجتهم لفترة كافية، إذ تحتوي كل سلة على العديد من المكونات المتنوعة الأرز والسكر والزيت والتمر والمعلبات.



وحرصت «تنمية الخيرية» خلال تعبئة وتوزيع السلال الغذائية على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتسليم داخل سيارات المستفيدين، حفاظا على سلامة الجميع.



وتحرص تنمية الخيرية على تقديم خدمات خيرية مميزة بما يحقق الكفاية للأسر التي تقوم على كفالتها من مساعدات دراسية وعلاجية إضافة إلى المواد العينية المختلفة كالأجهزة الأساسية داخل البيوت والمواد الغذائية، سعيا لدعم وتنمية وتطوير الفرد والمجتمع، بالإضافة الى اهتمامها في تنفيذ ودعم البرامج والمشروعات الخيرية الإغاثية، ويأتي في مقدمتها إغاثة متضرري الكوارث.



ودعت الجمعية أصحاب الأيادي البيضاء إلى مد يد العون لدعم إخوانهم المحتاجين وتخفيف معاناتهم التي يعيشونها، كما توجهت بالشكر لجميع الداعمين والمتبرعين والذين كان لهم الفضل بعد الله تعالى في تضميد جراح المحتاجين داخل الكويت وخارجها.