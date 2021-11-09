القاهرة - خلود أبوالمجد



كشف الفنان الشاب محمود المهدي سبب طلاقه من الفنانة منة عرفة، مؤكدا أنه رجل شرقي وصعيدي وهناك أمور لا يمكن أن يقبلها، وفي الوقت نفسه عدم حدوثها قد يؤثر على فرص منة في تحقيق حلمها الفني، لافتا إلى أنه فضّل الانفصال عنها بدلا من الوقوف أمام عملها.



واختار المهدي، الذي تزوج منة وهي فنانة وهو نفسه عمل في مجال الإنتاج والتمثيل وعلى دراية كاملة بما يحدث داخل الوسط الفني، التبرير المثير للجدل، وقام بنشره عبر عبر خاصية ستوري لحسابه على «انستغرام»، قائلا: «الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا».



وأضاف المهدي: «الحاجات دي هتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني، فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه، بالتوفيق للجميع».