تواصل الفنانة السورية مايا محفوظ تصوير مشاهدها في المسلسل الاجتماعي «عازفة الكمان»، إخراج عاطف كيوان، قصة وسيناريو وحوار بسام جنيد، وإنتاج شركة «بروكس برودكشن» للإنتاج الفني.



وتلعب في المسلسل دور زوجة المهندس المعماري «كرم»، الذي يجسد شخصيته النجم وائل شرف، وتعتبر من الشخصيات الرئيسية في العمل.



وحول العمل، قالت مايا محفوظ في تصريحات خاصة: «ألعب في المسلسل دور محامية، وهي زوجة كرم.. تتصف بقوة الشخصية وحب الظهور والسيطرة، كما أنها متقلبة المزاج وتتعرض للخيبة والخذلان».



وأضافت: «شخصيتي عبارة عن فتاة من أب إماراتي وأم سورية، عاشت طفولتها في سورية، ثم انتقلت للعيش عند والدها في الإمارات».



إلى ذلك، أكدت محفوظ أن «العمل تشويقي، يحتوي على مجموعة أحداث غامضة، يبدأ بقصة غريبة تحصل مع كرم بلقائه مع فتاة على الكورنيش، ليكتشف أنها مقتولة منذ ثلاث سنوات، وتدور سلسلة مشوقة من الأحداث، حتى يفرض المنطق نفسه في النهاية».



وعن تحضيراتها للفترة المقبلة، قالت: «أقوم حاليا بقراءة عشارية جديدة سيكون تصويرها في الإمارات، وهناك مسلسل كوميدي تقوم شركة الانتاج حاليا بالتحضير له، وسيكون تصويره في الإمارات ولبنان وأوروبا بعد رمضان القادم بإذن الله».



وفي سياق آخر، أشارت محفوظ إلى عشقها للتمثيل، وإصرارها على بذل كل ما تستطيع لتصل إلى المستوى الذي تحلم به، موضحة أنها لا تغني، ولا تملك هذه القدرة، رغم حبها الكبير للموسيقى.



واختتمت: «أتمنى أن ينجح مسلسل عازفة الكمان، الذي يحمل كل مقومات النجاح، من إنتاج ونجوم وإخراج.. وأشكر هنا شركة بروكس برودكشن على إتاحة الفرصة لي، والمخرج عاطف كيوان على ثقته، والنجم وائل شرف والحبيبة أمل عرفة، وسندريلا الشاشة الفنانة القديرة مرح جبر، والفنان القدير حبيب غلوم على خلق أجواء الفرح والسعادة أثناء التصوير، والشكر لكل أسرة العمل».