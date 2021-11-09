بعد الشائعات التي انتشرت أخيرا عن وجود خلاف كبير بين الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم والفنان السوري قصي خولي وبين شركة «الصباح» بسبب مسلسل «2020»، والحديث عن انسحابها من العمل، أكدت لما الصباح ممثلة عن شركة «الصباح» في تقرير لبرنامج «mbctrending» أنه لا مشكلة بينهم وبين نادين، وليس هناك أي خلاف مع قصي.



وحسمت لما الجدل الحاصل بالتأكيد على أن نهاية الجزء الأول من المسلسل تركت الأمر محسوما لناحية القصة والشخصيات، وبالتالي وجدوا صعوبة في العثور على فكرة مناسبة تضاهي النجاح الذي حققه الجزء الأول خلال عرضه ضمن السباق الرمضاني الماضي، مشيرة حسب مجلة «لها» أن هناك فكرتين للجزء الثاني، والتباحث جار لاختيار الأفضل، لكن حتى الساعة لم تحسم مسألة وجود جزء جديد للعمل.



وكانت نادين نسيب نجيم قد أكدت أنه لا خلافات في الكواليس بينها وبين الجميع، معبرة عن محبتها للمنتج اللبناني صادق الصباح وقصي الخولي.