ضمن الخطة الإنتاجية التي أعلنت عنها مجموعة المركز العربي الإعلامية لموسم 2021/2022 والتي ستكون متميزة من حيث الشكل والمضمون ستقدم المجموعة للجمهور مسلسل بعنوان «شارع طلال».



يعرض «شارع طلال» الحياة وتطورها في مدينة عمان منذ عقد الخمسينيات، والتقدم الاجتماعي والعمراني لبيئتها وسكانها، عبر رواية تتشكل أحداثها ومشاهدها في منطقة رأس العين وشارع طلال، ويقوم الخط الرئيسي للحكاية على التحولات الاجتماعية بما تتضمنه من أحداث ومشاهد مشوقة من الحياة اليومية لسكان شارع طلال في ذلك الزمن، حيث تبرز الهوية الثقافية للمدينة من خلال حكايات عدة عائلات من شتى الأصول والمنابت، فعمان الآن بكل ما تمثله من تقدم وازدهار، ما هي إلا نتيجة سنوات طويلة من التطور والكفاح والطموح.



يقدم «شارع طلال» ملحمة شعبية تنطلق أحداثها عام 1953 بتولي جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية، وتنتهي بوفاته عام 1999، ويتناول المسلسل تطور مدينة عمان من الجانب الاجتماعي والاقتصادي عبر شخصيات من جنسيات عربية مختلفة عاشت في المدينة وساهمت في عمرانها وتطورها.



يأتي المسلسل الذي سيشارك به نخبة من الفنانين الأردنيين والعرب في 9 مواسم كل موسم مكون من 10 حلقات وذلك ضمن خطة المجموعة التي ستركز على تعدد المواسم لإنتاج المسلسلات بأسلوب عصري يتلاءم مع عادات المشاهدة عربيا وعالميا، سواء أكانت هذه المشاهدة على المنصات الرقمية أو شاشات التلفزة التقليدية من حيث ميزات عديدة ستحقق الترفيه والتشويق للمتابع لهذه الأعمال المتنوعة التي ستقدمها المجموعة للجمهور العربي.



وبحسب بيان صحافي صادر عن المجموعة، فإن الأعمال التي هي بصدد إنتاجها حاليا تمت كتابة نصوصها ضمن أحدث المعايير العالمية في هذا المجال، حيث أشرف على تطوير كتابة المحتوى فريق متخصص من الكتاب وذلك ضمن ورشات كتابية إبداعية هدفها إنتاج نصوص درامية متميزة لأعمال فنية ضخمة، تتضمن كل حلقة أكثر من حبكة درامية من خلال عدد من الفصول، كما يسبق شارة كل حلقة مشهد تشويقي يتناول بأسلوب درامي رمزي الحدث الأهم في الحلقة.



الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز العربي الإعلامية المنتج طلال العواملة تحدث عن أهمية مسلسل «شارع طلال»: كانت مدينة عمان ولاتزال حاضنة لأبنائها الأردنيين وإخوتهم من العرب، وكانت شاهدة في بيئتها وعمرانها على تطور الأردن اجتماعيا واقتصاديا، إذ كانت عمان مثالا للانفتاح على الثقافات بمختلف أصولها، وانعكس ذلك على حياة أهلها بصورة مميزة، وهذا كله، يجعل من الضروري في زمننا الحالي أن نقوم بتقديم عمل درامي يليق بتاريخ عاصمة الأردن، وبنهوضها، كونها مثالا يحتذى من خلال قصص انتصار أبنائها لقيم الحق والخير.



يذكر أن مجموعة المركز العربي الإعلامية هي مؤسسة إعلامية تجارية مستقلة، تبتكر وتنتج محتوى سينمائي وتلفزيوني عالي الجودة، تأسست عام 1983 من قبل المنتج عدنان العواملة، ومن ثم انتقلت إدارة المجموعة للمنتج طلال العواملة، واستطاعت من خلال إدارتها وفريقها المتعدد التخصصات الانتقال من كونها شركة عائلية إلى مجموعة إبداعية متكاملة، بحيث تشكل بوابة واسعة للترفيه التلفزيوني العربي للعالم.



انتجت المجموعة العديد من الأعمال التلفزيونية، تنوعت بين المسلسلات والأفلام التاريخية، الاجتماعية والبدوية التي أثرت الشاشات العربية، من أبرزها مسلسل «الاجتياح» الفائز بجائزة «الإيمي» العالمية في عام 2008، وغيره من الأعمال التي حصدت جوائز وتكريمات في مهرجانات عربية وفي مقدمة هذه الأعمال: الحجاج وابو جعفر المنصور والأمين والمأمون ومالك بن الريب وسلطانة وشهرزاد ونمر بن العدوان وعودة أبو تايه.