بيع الفستان الذي ارتدته المغنية ايمي واينهاوس خلال آخر حفلة لها سنة 2011 لقاء 243200 دولار، أي أكثر بـ16 مرة من قيمته المقدرة، خلال مزاد أقيم في كاليفورنيا في نهاية الأسبوع. وارتدت واينهاوس هذا الفستان القصير الأخضر والأسود المطبع بنقوش زهرية في حفلتها الموسيقية الأخيرة في يونيو 2011 في العاصمة الصربية بلغراد. وبعد شهر من هذه الحفلة، توفيت المغنية والموسيقية البريطانية عن 27 عاما في 23 يوليو 2011 بفعل استهلاك مفرط للكحول، بعدما كانت في حياتها تكافح للحد من إدمان الكحول والمخدرات.



وبلغت المحصلة الإجمالية للمزاد الذي نظمته دار «جوليانز أوكشنز» السبت والأحد نحو أربعة ملايين دولار.