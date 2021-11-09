يهز دولفين رمادي مهدد بالانقراض زعانفه بوهن وهو ممدد في شاحنة مسرعة باتجاه ملاذ آمن في باكستان، بينما يرش المنقذون الماء عليه للحفاظ على رطوبة جلده وإنقاذه من براثن الموت. وكان دولفين أعمى قد ضل نهر السند الطريق من مأواه في المياه العذبة إلى ممر مائي مزدحم، ما اضطر طاقم الإنقاذ إلى رفعه في إقليم السند الواقع جنوب شرق البلاد بعدما حاصروه بشباك.



وقال مير أختر حسين تالبور، مسؤول إدارة الحياة البرية بالإقليم إن الحفاظ على جلد الدولفين رطبا وتعزيز انطباعه بأنه لايزال في الماء، مع ضمان عدم دخول أي سائل إلى فتحة التنفس، مهمة حساسة.