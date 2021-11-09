أصبحت رائدة الفضاء وانغ يابينغ (41 عاما) أمس أول امرأة صينية تذهب إلى الفضاء الخارجي برحلة تهدف إلى مواصلة بناء محطة الفضاء الآسيوية العملاقة.



وتنتمي رائدة الفضاء والكولونيل في القوات الجوية إلى بعثة «شنتشو-13» التي انطلقت في منتصف أكتوبر، حيث وصلت يابينغ ورائدا فضاء آخران إلى محطة الفضاء الصينية لمواصلة بنائها في مهمة تستغرق ستة أشهر وهي مدة قياسية لبكين، وتقتضي مهمتهم أيضا اختبار تكيفهم مع العيش لمدة نصف عام في حالة انعدام الجاذبية، ما سيشكل تحديا لأجسامهم.



وخرجت يابينغ، إلى جانب الجنرال تشاي تشي غانغ (55 عاما) الذي هو أول صيني قام عام 2008 بعملية خروج إلى الفضاء، من المركبة ليل الأحد- الاثنين لمدة ست ساعات، بحسب الوكالة الصينية للرحلات الفضائية المأهولة.



ويهدف الخروج للفضاء إلى تثبيت عناصر جديدة من ذراع آلي خارجي وضمان موثوقية المعدات أو لاختبار بدلات الجيل الجديد.



وقالت الوكالة الصينية للرحلات الفضائية المأهولة في بيان، إن «كل المهام المخطط لها أنجزت بنجاح».



وهذه المهمة هي الخامسة من أصل 11 مهمة مأهولة وغير مأهولة مقررة لبناء محطة الفضاء الصينية التي من المفترض أن تكتمل بحلول نهاية 2022.