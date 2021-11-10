أكد عضو الفريق المعني بإعداد الاستراتيجية الموحدة للتخطيط العمراني في دول مجلس التعاون الوكيل المساعد بوزارة البلدية م.سعد المحيلبي أمس حرص الكويت على تطبيق مفاهيم التنمية الحضرية المستدامة في تخطيطها الشامل لجميع مدنها ومناطقها.



وقال المحيلبي لـ «كونا» على هامش المؤتمر57 للمنظمة الدولية لمخططي المدن والأقاليم لعام 2021 إن تطبيق التخطيط الحضري الشامل يهدف الى تطوير سياسات المدن القابلة للتكيف لجعل البيئة أكثر مرونة في مواجهة الظروف الجوية القاسية وتقليل التحديات البيئية كالاحتباس الحراري والتلوث، مضيفا ان التخطيط العمراني الحضري الشامل يتعامل مع التقنيات والأغراض المتعددة والتغييرات السريعة والتحديات المفاجئة ويساهم في دمج التراث والابتكار وتسخير إمكانات النظم البيئية الفريدة الخضراء.



وأشار إلى اهتمام الكويت بتطبيق السياسات العمرانية وإدارة العمليات الشاملة في مجال التخطيط الشامل وتحويل مدنها إلى مدن صديقة للبيئة مع التركيز على التنمية العمرانية القائمة على المعرفة والحفاظ على هوية وأصالة الشخصية العمرانية للمدن الكويتية، لافتا الى أهمية المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة ومحوره الرئيسي «انطلاق التخطيط العمراني: أوقات جديدة.. أماكن أفضل.. مجتمعات أقوى» الذي يهدف الى تبادل الخبرات والأفكار لتحقيق هدف المشاركين المتمثل في مستقبل أفضل للمدن الصديقة للناس.



ويمثل الكويت في المؤتمر إضافة الى المحيلبي مدير إدارة التنسيق م.جاسم الحبيب ورئيس قسم المخططات في إدارة المخطط الهيكلي م.سليمان الراشد.