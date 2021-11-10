أوصت لجنة المحافظة على المعالم التاريخية خلال اجتماعها برئاسة د.حسن كمال بتشكيل فريق عمل من البلدية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والهيئة العامة لشؤون الزراعة لتحديد المواقع التاريخية والتراثية، وذلك لوضع تصور لتطوير حديقة القصر الأحمر بمحافظة الجهراء كوحدة تراثية متكاملة.



وقال كمال ان اللجنة أوصت بالموافقة على مخاطبة «الوطني للثقافة» لتزويد المجلس البلدي بصفة الاستعجال لبيان المواقع التاريخية والتراثية في موقع منتزه الجهراء القومي، وستتم مخاطبة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتزويد «البلدي» بشأن آخر المستجدات المتعلقة بنقل تبعية المنتزه القومي من هيئة الزراعة إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



وأضاف: اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي كتاب الجمعية الكويتية للتراث لتشكيل لجنة من المجلس والبلدية والجمعية للبدء بتنفيذ المشروعات من خلال تحديد المعالم الرئيسية لمدينة الكويت القديمة، كما أبقت على جدول أعمالها سؤالا بشأن الطلب المتعلق بتزويد المجلس بكتاب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الخاص بهدم المباني في أسواق المباركية لتحديث وتحديد المباني التاريخية المطلوب الحفاظ عليها وعدم التعرض لها بالهدم أو تحويل الاستعمال.



من جانب آخر، أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي بالموافقة على مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2022-2023.