في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية في البلدية لمتابعة تطبيق الضوابط والنظم البلدية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، كشفت إدارة العلاقات العامة عن تنفيذ فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إغلاق 3 محلات وتحرير 7 مخالفات لشروط وضوابط البلدية.



وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي إبراهيم السبعان حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بشروط وضوابط البلدية بلائحة المحلات العامة إلى جانب التأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاشتراطات الصحية.



وقال السبعان ان الجولة الميدانية التي تم تنفيذها في منطقة حولي أسفرت عن تحرير7 مخالفات لعدم الالتزام بإقامة ترخيص الإعلان فضلا عن إغلاق 3 محلات لمزاولة نشاط غير مذكور بالترخيص، داعيا أصحاب المحلات الى الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع وتجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الإغلاق الإداري.