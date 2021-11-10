قضت محكمة الجنايات أمس ببراءة الشاعر جمال الساير من الدعوى المتهم فيها بمخالفة قانوني أمن الدولة الداخلي ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.



وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت الساير خلال يوليو الماضي، وحققت معه النيابة بتهم المساس بمسند الإمارة وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال الهاتف، على خلفية تغريدات دونها بحسابه في موقع «تويتر».



وسئل الساير سابقا عن 3 تهم هي: الإساءة إلى مسند الإمارة وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال الهاتف، بيد أنه أنكرها جميعا، مقررا أنه تحدث كرجل وطني ناصحا لا مسيئا.



من جهة اخرى، قضت محكمة الاستئناف بتعديل حكم حبس مقيم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ إلى البراءة، على خلفية اتهامه بإتلاف محطة كهرباء وسرقة كيبلات كهربائية وجاء الحكم بالبراءة بعد مرافعة المحامي عمر القناعي ودفع ببطلان التحريات وانتفاء وجود اتفاق بين المتهمين وخلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكاب موكله هذه الجريمة.