أعلنت الإدارة العامة للجمارك عزمها إجراء مزاد علني اليوم الاربعاء لبيع 571 طرد بضائع منوعة و14 طرد اجهزة كي نت وحاوية تحوي ألعاب اطفال وادوات تجميل و1055 كرتون سجائر وحاوية تحوي مناشر غسيل وطاولات وسيارة نيسان واخرى كرايزلر وثالثة مرسيدس.

دعت الراغبين في الشراء إلى الحضور لموقع المزاد قبل موعد المزاد للمعاينة، مشيرة الى احقية اللجنة في بيع الاغراض على صفقة واحدة او عدة صفقات حسب ظروف البيع، على ان يتحمل الراسي عليه المزاد عمولة دلالة بواقع 2% من ثمن البيع ويخرجها من مقر بيت المال بالصليبية، حيث يجري المزاد في الثالثة والنصف بصورة عاجلة وخلال 5 أيام بعد رسو المزاد عليه، وإلا سيتم حجز أي بضاعة وبيعها بالمزاد التالي إذا لم يقم من رسا عليه المزاد بإزالتها خلال المدة المحددة، مشددة على ضرورة التزام جميع المزايدين بالاشتراطات الصحية والوقائية.