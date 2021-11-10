محمد الجلاهمة



أسفرت حملة لرجال نجدة خلال حملة أمنية، عن ضبط 23 حدثا مخالفا لقيادة مركبة بدون رخصة وتمت إحالتهم الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحجز المركبات بحجز المرور.



كما أسفرت الحملة التي استمرت على مدار يوم الاثنين عن ضبط 4 أشخاص مطلوبين لأحكام جنائية و18 شخصا مطلوبين إلقاء قبض، منهم 13 مسجلة بحقهم بلاغات تغيب، كما تم تسجيل قضية حيازة مخدرات بحق شخص، وضبط 12 انتهاء إقامة، و3 أشخاص اشتباه بحالة غير طبيعية وشخص من دخول البلاد بطريقة غير شرعية، كما تم ضبط 13 شخصا بدون إثبات و6 مركبات مطلوبة، كما تمكنت الحملة من تحرير 199 مخالفة مرورية متنوعة.



وأهابت وزارة الداخلية بأولياء الأمور لضرورة مراقبة أبنائهم وعدم السماح لهم بقيادة المركبة دون بلوغهم السن القانونية للقيادة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.



وتدعو الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الجميع الى التعاون مع رجال الأمن والمرور وعدم التستر على أي مخالف او مطلوب تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون والإبلاغ الفوري عن أي مظاهر سلبية أو مخالفات مرورية.



من جهة اخرى، كشفت وزارة الداخلية عن أن إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت أبعدت خلال الفترة من 3 إلى 9 الجاري 426 شخصا بواقع 287 رجلا، 139 امرأة.



وذكرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني، ان المبعدين من مخالفي قانون الإقامة، وأن الإجراء يأتي اتساقا مع توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضبوطين من مخالفي قانون الإقامة وسرعة العمل على إبعادهم عن البلاد.