فيما ارتفع عدد الموقوفين بقضية دعم تنظيم «حزب الله» وغسيل الأموال ليصل إلى 16 متهما، كلفت النيابة العامة إدارة أمن الدولة بإجراء مزيد من البحث والتحري حول مصدر الأموال المرصودة وما إذا كان هناك متهمون آخرون.



وواصلت النيابة العامة أمس استجوابها لهؤلاء الذين اتهمتهم التحريات بجمع الأموال لتحويلها إلى التنظيم المشار إليه بما يثير شبهة مخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



وكانت إدارة أمن الدولة قد أوقفت بداية 3 متهمين أحدهم سبق اتهامه بقضية تمس بأمن البلاد والآخر وضعت الولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات الأخيرة اسمه على قوائم الممولين للإرهاب، وقد زودت دولة خليجية بمعلومات إضافية حول قيامهم بإرسال أموال إلى التنظيم.



وقامت الأجهزة الأمنية بمعاينة مبنى لجنة خيرية يستغل في جمع التبرعات الخيرية، وتم ضبط عدد من الموجودين فيه بعدما دلت التحريات على قيامهم بنشاط مشبوه يتعلق بجمع الأموال لإرسالها إلى التنظيم.